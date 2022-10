A ação segue até quando durarem os estoques da dose oral destinada a crianças até 5 anos - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 03/10/2022 14:01

Volta Redonda - Com o objetivo de aumentar as coberturas vacinais e a adesão do público-alvo, a prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), estendeu a campanha de vacinação contra a poliomielite. A ação segue até quando durarem os estoques da dose oral destinada a crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias.

Os pais ou responsáveis devem procurar uma das 46 unidades básicas de saúde e da família (UBS e UBSF) com a caderneta de vacinação da criança, CPF ou cartão SUS. Até o momento, 36,78% das crianças nesta faixa etária foram imunizadas contra a poliomielite, com 4.488 doses aplicadas. O índice em Volta Redonda ainda é superior ao registrado no estado do Rio de Janeiro.

Vale ressaltar que as crianças de 1 a 4 anos devem tomar uma dose da Vacina Oral Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico.

“A vacinação contra a poliomielite continua em Volta Redonda. Assim como em outras diversas regiões do país, o município não atingiu a meta. A expectativa era alcançar 90% do público-alvo, portanto convocamos todas as famílias que têm crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias para procurarem a unidade de saúde mais próxima. Os pais ou responsáveis devem apresentar ainda a caderneta de vacinação, todas as 46 unidades estão com os estoques das doses”, disse o médico sanitarista da SMS, Carlos Vasconcellos.

O médico ainda esclareceu que a vacina contra a Covid-19 pode ser feita simultaneamente com a poliomielite em crianças a partir de 3 anos de idade. A vacina direcionada a este público é a CoronaVac.

Serviço

Todas as 46 unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs) do município ofertam a vacina, das 8h às 16h. Algumas unidades funcionam com horário estendido para atendimento até as 18h30: 249, Vila Mury, Açude I, Siderlândia, São Lucas, Jardim Paraíba, São Geraldo, Vila Rica/Tiradentes, Volta Grande, Santo Agostinho e Santa Cruz.