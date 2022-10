Oônibus voltam a circular na segunda (3), ainda sem previsão de horário - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 01/10/2022 12:29

Volta Redonda - Os três ônibus elétricos do Tarifa Comercial Zero de Volta Redonda foram colocados à disposição da Justiça Eleitoral, após uma solicitação do órgão. Por isso, neste sábado (1º) o serviço não estará em operação. A previsão é que os veículos voltem a circular normalmente na segunda-feira (3), ainda sem previsão de horário.