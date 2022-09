Deley (PSD) - Divulgação

Publicado 30/09/2022 09:45

Volta Redonda - Candidato a deputado federal pelo PSD, Deley de Oliveira já exerceu o cargo por quatro mandatos. Ex-jogador de futebol, o candidato tem 63 anos, é formado em Administração Esportiva, e já foi secretário de Esporte e Lazer de Volta Redonda (1997), onde implantou vários projetos esportivos, onde se destacam aqueles voltados para idosos e pessoas com deficiência, que atualmente ainda funcionam.

Deley afirma que, se eleito, quer ajudar na reconstrução de Volta Redonda e fazer um mandato participativo, incluindo emendas para toda a região Sul Fluminense, de acordo com a necessidade de cada município. Ele também tem como plataformas de um possível mandato o combate à desigualdade e ao racismo. O candidato também diz que vai se posicionar “a favor dos trabalhadores, aposentados e pensionistas como sempre fiz em todas as votações”, pretende realizar um mandato itinerante nos municípios, para conhecer a realidade de cada um, defender os direitos das pessoas com necessidades especiais; e lutar por uma reforma tributária.