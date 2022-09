Jari (PSB) - Divulgação

Publicado 29/09/2022 22:12

Volta Redonda - O candidato a deputado estadual pelo PSB Jari de Oliveira nasceu em Volta Redonda, tem 49 anos e é bacharel em Direito pelo UBM (Centro Universitário de Barra Mansa). Antes de ingressar na política, trabalhou em empresas privadas e seu histórico profissional no setor público inclui passagens pelo Detran/RJ, Prefeitura e Câmara Municipal de Volta Redonda. O candidato foi eleito para três mandatos consecutivos como vereador de Volta Redonda (2012/2016/2020). Entre dezembro de 2021 e março de 2022, assumiu a cadeira de deputado estadual na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), como suplente.

Jari afirma que sua atuação política é pautada pela participação popular, com projetos como o “Vereador no seu Bairro” e o “Deputado em sua Cidade”, que ele quer implantar em um eventual mandato. Entre as propostas que pretende levar para a Alerj estão a luta pela licitação total das linhas de ônibus em Volta Redonda e a fiscalização do transporte intermunicipal. O candidato também quer pedir a ampliação da Sala de Emprego, beneficiando a geração de empregos, principalmente para os jovens que buscam a primeira oportunidade.