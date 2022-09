Funcionando na Rua 535, nº 34, no Aterrado, local atende desde MEI até empresas de grande porte - Divulgação/Secom PMVR

Funcionando na Rua 535, nº 34, no Aterrado, local atende desde MEI até empresas de grande porteDivulgação/Secom PMVR

Publicado 29/09/2022 14:23

Volta Redonda - A Casa do Empreendedor de Volta Redonda entregou nesta semana o primeiro alvará após a implantação do Regin (Sistema de Registro Integrado), que une os órgãos públicos envolvidos no Registro de Empresas. Entre eles, a prefeitura, por meio das secretarias municipais de Fazenda (SMF), Meio Ambiente (SMMA), Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU), e da Vigilância Sanitária. Além da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja), do Portal do Empreendedor e das receitas Estadual e Federal.

O objetivo é desburocratizar os processos de abertura e alteração de empresas, garantindo segurança, agilidade e comodidade aos empresários e contadores. Hoje é possível conseguir a documentação para abertura de um negócio em até 24 horas. Funcionando em novo endereço, na Rua 535, nº 34, no Aterrado, o local atende desde o Microempreendedor Individual (MEI) até empresas de grande porte.

O primeiro empresário a receber o alvará, com todo o processo feito na Casa do Empreendedor foi o MEI Adão Fernando Simão, que atua na área da Construção Civil. “A abertura da empresa fica muito mais fácil com todos os órgãos reunidos num lugar só para nos atender”, disse.

O secretário do Gabinete de Estratégia Governamental (Gegov), Carlos Macedo; o coordenador da Casa do Empreendedor e delegado da 4ª Delegacia Jucerja, Haroldo Fernandes; e a coordenadora do Regin, Cristina Moura, acompanharam a entrega do documento, feita pela funcionária Maria Eduarda Coutinho. “Propusemos um desafio entre os funcionários e avisamos que o primeiro a ter um processo completo de abertura de empresa faria a entrega de forma especial”, disse Cristina.

“A ideia é facilitar a vida de quem quer empreender, tanto em Volta Redonda, como também em outras cidades da região. Além de regulamentar as atividades”, falou Carlos Macedo, cumprimentando o mais novo empresário do município.

A coordenadora do Regin reforçou que a maior parte do atendimento na Casa do Empreendedor é de MEIs com destaque para os ramos alimentício e de serviços. “Os pedreiros, cabeleireiras e profissionais da beleza são os que mais procuram”, contou Cristina.

Haroldo Fernandes ressaltou que a mudança de endereço e a integração de sistemas também contribuiu para aumentar a procura pelo o serviço. “No ano passado, foram pouco mais de 4 mil atendimentos a microempreendedores individuais. Em 2022, até agosto, já registramos quase 6,6 mil atendimentos e a previsão é que o número ultrapasse os 7 mil quando for contabilizado o mês de setembro”, disse o coordenador.

Serviço

O horário de atendimento da Casa do Empreendedor é das 9h às 11h30 e das 13h às 16h. E o plantão do Regin no local, com funcionários das secretarias Municipais de Fazenda (SMF), Meio Ambiente (SMMA), do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU) e da Vigilância Sanitária, é das 9h às 11h.