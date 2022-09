Crianças participam das oficinas de desenhos nos Cras e puderam conferir de perto o trabalho dos cartunistas - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 28/09/2022 21:13

Volta Redonda - Alunos de nove Cras (Centro de Referência de Assistência Social) de Volta Redonda visitaram nesta quarta-feira (28), a exposição “Dá um like no humor”, promovida pela prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC). A mostra de cartuns e charges, que discutem de forma bem humorada a relação das pessoas com as redes sociais, permanece em cartaz até o dia 10 de outubro na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília. As visitas acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Acompanhados de uma coordenadora, quatro orientadoras e um professor, as crianças, os adolescentes e até idosos, que participam das oficinas de desenhos nos Cras, puderam conferir de perto a exposição, com a participação especial de dois cartunistas: Amorim e Netto. Eles, que estão expondo seus trabalhos na mostra, conversaram com os alunos sobre as técnicas de cartum e charge. Além disso, Netto fez charges ao vivo para três alunos que receberam das mãos do cartunista a singela homenagem.

“É muito legal ter crianças participando, porque no futuro pode surgir um expoente do cartum nacional saindo de Volta Redonda, dessa exposição. Muitas pessoas começaram como eu comecei, encantados com o desenho de outros artistas e hoje sobrevivem da arte, e divulgam a cidade, o estado, o país. Às vezes se transformam ainda, além de cartunistas, em um divulgador cultural e tudo começa com um simples despertar ao desenhar. O primeiro salão de premiação que participei fora da minha cidade foi em Volta Redonda. Estar aqui hoje passando um pouco dessa minha experiência é uma memória afetiva para mim”, citou Netto.

O secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, citou que a mostra reúne cartunistas de todo o Brasil, algo bem semelhante com o Salão de Humor – evento da Secretaria Municipal de Cultura e que já é um patrimônio do município.

“A exposição ‘Dá um like no humor’ é um ‘esquenta’ para a 32ª edição do Salão de Humor que vai acontecer em dezembro deste ano. O evento é um patrimônio do município, sendo um dos maiores do país. O cartunista Amorim, que apresentou a mostra aos alunos dos Cras, é um participante ativo desde a primeira edição do Salão de Humor. A nossa intenção é despertar nas crianças e nos jovens a proposta de criar cartuns e charges para uma exposição dedicada a eles no futuro”, comentou o secretário.

O cartunista Amorim destacou que muitas crianças e jovens desconheciam sobre o cartum e a charge, e a exposição teve como objetivo apresentar tudo isso a eles de uma forma bem despretensiosa e agradável.

“Essa galera nunca teve a oportunidade de ver, de conferir um desenho de humor. E aqui o objetivo da exposição é mostrar aos jovens esses trabalhos. Muitas vezes eles recebem no celular um desenho bem humorado, que chamam de meme, mas que na verdade é um cartum, uma caricatura. Essa exposição promovida pela Prefeitura de Volta Redonda é uma oportunidade de desenvolver a percepção, a crítica e o bom humor, através das redes sociais, que é a proposta da mostra: ‘Dá um like no humor’”, disse Amorim.

A aluna do Cras Retiro, Valentina Dias, de 7 anos, disse que gostou de tudo na exposição. “Gostei muito dos desenhos, eu gosto de desenhar e fiquei muito feliz com esse passeio”, disse.

Marlon Corrêa, de 10 anos, mencionou que estava conhecendo a Biblioteca Municipal pela primeira vez. “Aqui, tudo é muito legal, gostei da exposição e ainda mais dos livros, quero voltar mais vezes”, falou. Participaram da visita alunos dos Cras dos bairros: Jardim Belmonte, Siderlândia, Padre Josimo, Retiro, Vila Americana, Rústico, São Carlos, São Luiz e São Sebastião.