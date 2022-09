Ao avistar a fiscalização na Avenida Sávio Gama, no Retiro, condutor abandonou o veículo e fugiu - Divulgação/Semop

Publicado 28/09/2022 21:05

Volta Redonda - Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) recuperaram uma motocicleta que tinha registro de roubo/furto no sistema Infoseg, do Ministério da Justiça. O veículo estava sem placa, retrovisores e painel. A moto era conduzida por um homem, que ao avistar a fiscalização na Avenida Sávio Gama, no bairro Retiro, abandonou o veículo em via pública e fugiu. O caso aconteceu nesta terça-feira (27).

Os guardas checaram o número do motor do veículo e descobriram que havia um registro de ocorrência de roubo/furto na 90ª Delegacia de Polícia (DP), em Barra Mansa, no dia 24 de abril deste ano. A moto foi encaminhada à 93ª DP, onde também foi feito o registro de recuperação e o proprietário comunicado.

“As operações de fiscalização vão continuar por tempo indeterminado. Parabéns ao sargento Renato (Semop) e ao guarda municipal Henrique pelo trabalho integrado e resultado obtido, pois cada veículo irregular encontrado nas operações e retirado das ruas pode ser traduzido como mais segurança para a cidade”, assegurou o secretário de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.