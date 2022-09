Campanha chegou próximo à meta, com 19.505 cães e 5.056 gatos vacinados contra a raiva - Cris Oliveira/Secom

Campanha chegou próximo à meta, com 19.505 cães e 5.056 gatos vacinados contra a raivaCris Oliveira/Secom

Publicado 27/09/2022 17:50

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vacinou 24.561 animais na campanha de vacinação antirrábica de 2022. O trabalho de imunização foi encerrado no último sábado (24), com o apoio do Centro de Controle de Zoonoses (CZZ).

A campanha foi iniciada no dia 27 de agosto de forma itinerante, com nove pontos de vacinação, entre unidades básicas de saúde, escolas municipais, praças e Cras (Centros de Referência de Assistência Social).

A coordenadora da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Janaína Soledad, informou que a campanha chegou próximo à meta, com 19.505 cães e 5.056 gatos imunizados contra a raiva. Os tutores que perderam o cronograma de aplicação da vacina devem levar seu animal de estimação ao CCZ para receber a dose, às segundas-feiras, das 8h às 17h.

“Nossa meta era vacinar 20.619 cães e 6.186 gatos, faltou pouco para atingirmos esses números. Por isso, destacamos que os animais que ainda não foram vacinados devem ser levados ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). É importante os tutores vacinarem os animais, já que a raiva é uma doença infecciosa viral aguda, que não tem cura, e é transmitida para o ser humano por meio da saliva de animais, como cães e gatos infectados”, disse Janaína.

Vale lembrar que os cachorros devem ser levados na coleira e os de grande porte, além da guia, recomenda-se a utilização de focinheiras. Gatos devem ser levados em caixas de transporte. Os animais devem ser conduzidos por um adulto, para evitar acidentes.