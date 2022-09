Ao todo, 10 agentes de Porto Real e três de Itatiaia participam do curso, no auditório da Semop - Divulgação/PMVR

Volta Redonda - A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) deu início nesta terça-feira (27) a um curso de atualização de agente de trânsito para guardas municipais de Porto Real e Itatiaia. As aulas acontecem das 8h às 17h, no auditório da Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública), localizado na Ilha São João, e o encerramento será na sexta-feira (30).

Ao todo, 10 agentes de Porto Real e três de Itatiaia participam do curso. A capacitação é uma exigência da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e deve ser feita a cada três anos. O curso é ministrado pelo inspetor e corregedor da GMVR, Valdo Rocha, e aborda as recentes mudanças que afetam o trabalho de fiscalização do agente.

"Três leis tiveram modificações/atualizações e serão trabalhadas neste curso: 14.071/21, 14.229/21 e 14.440/22, sendo que esta última foi publicada no último dia 5 de setembro. Além dessas, várias resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) também serão estudadas no decorrer do curso", explicou o inspetor Valdo.

O curso é dividido em módulos e aborda os seguintes temas: Legislação de Trânsito Aplicada (atualizações normativas pertinentes à área de fiscalização); Ética e Cidadania (ética profissional, cidadania e trânsito); e Operação e Fiscalização de Trânsito (atualização, técnicas de abordagem, fiscalização e integração com a engenharia de tráfego).

Os participantes do curso, como o diretor de Trânsito de Itatiaia, Edson Lamin, GM Augusto, de Porto Real, ressaltaram a importância da atualização para os guardas municipais e como a parceria com a Semop ajuda a compartilhar o conhecimento com os agentes das forças de segurança de cidades de vizinhas.

O secretário de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, ressaltou a importância da atualização para os agentes que estão nas ruas, bem como a integração entre as corporações do Sul Fluminense.

"Estamos trabalhando para fortalecer as nossas guardas municipais, que é uma força que vem crescendo de forma retilínea e conquistando a população", salientou, acrescentando: “O inspetor Valdo é um excelente profissional, muito preparado e atualizado, contribuindo para que a GMVR seja conhecida como uma guarda-escola”.