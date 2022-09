Inscrições para Educação Infantil e EJA devem ser feitas exclusivamente pela internet - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 27/09/2022 15:54

Volta Redonda - As inscrições da Chamada Escolar 2023 em Volta Redonda seguem até a próxima sexta-feira (30), exclusivamente pela internet, através do endereço vr.rj.gov.br/chamadaescolar. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), as vagas são para Educação Infantil e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Educação Infantil

Para as vagas nas creches, podem ser inscritas crianças nascidas entre 1/4/2019 a 30/11/2022. Para as vagas na pré-escola, deverão ser inscritas crianças nascidas entre 1/4/2017 a 31/03/2019.

Documentos obrigatórios no ato da inscrição: certidão de nascimento, comprovante de residência e identidade do responsável. Documentos complementares que deverão ser cadastrados, caso os responsáveis possuam: número do NIS (Número de Identificação Social); comprovante do último pagamento do benefício do Programa Auxílio Brasil ou declaração de beneficiário expedida pelo gestor municipal da Assistência Social (Smac); comprovante de trabalho (para vagas em creche). Os documentos complementares serão utilizados na prioridade da classificação das vagas existentes.

Critérios para classificação: morador de Volta Redonda; ser inscrito no CAD Único (NIS); estar inserido no Programa Bolsa Família; idade (o mais velho); renda familiar.

Conforme legislação vigente, o candidato com deficiência e que comprovar através de diagnóstico médico terá prioridade na matrícula.

EJA

Sobre as vagas do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental – Educação de Jovens e Adultos –, podem ser inscritos alunos com idade a partir dos 15 anos. A inscrição poderá ser feita pelo aluno com idade superior a 18 anos, ou pelo responsável legal para alunos menores (idade mínima de 15 anos).

Documentos necessários: original da certidão de nascimento do candidato, ou carteira de identidade (RG); comprovante de residência.