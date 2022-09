Publicado 26/09/2022 14:10

Volta Redonda - Uma loja de produtos alimentícios foi roubada na tarde de sábado (24), no bairro Laranjal, em Volta Redonda. De acordo com o registro policial, o estabelecimento foi assaltado por quatro criminosos, um deles armado com uma pistola, que renderam os funcionários. No momento do roubo, três colaboradores estavam na loja. Um deles foi jogado ao chão pelos criminosos, que levaram seu celular, a carteira contendo documentos - inclusive de uma motocicleta - e cartões de crédito. Outro funcionário também teve o celular roubado pelos assaltantes. Os criminosos fugiram em seguida.

Policiais militares do 28o Batalhão da PM atenderam a ocorrência, e as vítimas fizeram o registro do roubo a estabelecimento comercial na 93a Delegacia de Polícia.