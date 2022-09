Suspeitos foram detidos com crack, maconha, cocaína, dinheiro, celulares e material para confeccionar cigarros de maconha - Divulgação/PMERJ

Publicado 26/09/2022 12:51 | Atualizado 26/09/2022 12:53

Volta Redonda - Dois homens suspeitos de tráfico de drogas foram presos em flagrante por policiais militares do 28o Batalhão da PM, na manhã deste domingo (25), no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. De acordo com o registro de ocorrência, os policiais atenderam a um chamado da P2 (serviço reservado da Polícia Militar) para realizar um cerco a dois indivíduos que estariam traficando drogas, na Rua Estados Unidos.

No local, a dupla - de 30 e 23 anos - foi detida pelos policiais, que encontraram com os suspeitos 125 pedras de crack; 117 trouxinhas de maconha; 28 pinos de cocaína; R$ 71 em dinheiro vivo; dois celulares; nove folhas de seda (papel para enrolar cigarros); e três dichavadores (trituradores de ervas, usados para preparar maconha para confecção de cigarros). Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde os homens foram autuados por tráfico de drogas e permaneceram detidos.