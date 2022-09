Homem foi atacado Praça Tiradentes e foi encaminhado para Hospital do Retiro, sem risco de morte - Reprodução/Google Maps

Publicado 26/09/2022 12:02

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM atenderam na madrugada desta segunda-feira (26), por volta de 3h, uma ocorrência de lesão corporal contra um homem em situação de rua, na Praça Tiradentes, no bairro Retiro, em Volta Redonda.

De acordo com o relato dos policiais no registro da ocorrência, uma testemunha - um homem de 33 anos - estava na praça, quando viu dois homens se aproximarem do morador de rua, oferecendo bebida alcoólica para ele. Em seguida, eles teriam ido para a quadra poliesportiva na praça, onde a dupla passou a agredir o homem, fugindo logo depois.

Quando os policiais militares chegaram ao local, o homem estava caído ao chão, e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado. O homem foi levado para o Hospital Municipal Munir Rafful (Hospital do Retiro), onde foi constatado que ele tinha uma perfuração na altura do pescoço, provavelmente feita por um palito de churrasco, mas sem risco de morte. A vítima ficou em observação no hospital e a ocorrência foi registrada na 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda).