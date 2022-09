Publicado 24/09/2022 15:36

Volta Redonda - Um homem de 41 anos foi vítima de tentativa de homicídio no bairro Volta Grande. De acordo com o registro da ocorrência feito pelos policiais militares que acompanharam o caso, eles estavam no Posto de Policiamento Comunitário (PPC) do bairro, em horário de refeição, quando foram alertados por transeuntes que houve disparos de arma de fogo na Rua Soldado Francisco Alves Rocha.

Os policiais entraram em contato com o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), quando foram informados que a vítima havia sido encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Santo Agostinho, para atendimento médico. Não há informações sobre o estado do homem, nem qual a natureza dos ferimentos dele.

Os PMs afirmaram no registro policial que a vítima informou que o autor dos disparos seria um homem conhecido como “Neguim”, que seria do Morro da Harmonia, no Santo Agostinho. O motivo da tentativa de homicídio, de acordo com a vítima, seria o fato do irmão dele ter envolvimento com o tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na 93a Delegacia de Polícia pela guarnição.