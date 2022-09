Equipamento de R$ 380 mil já está instalado no centro cirúrgico e deve estrear nesta segunda (26) - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 23/09/2022 17:26

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, segue modernizando o seu parque tecnológico. A unidade adquiriu um equipamento de videolaparoscopia, que irá atender as cirurgias de tórax, artroscopia, urologia e cirurgia geral. O aparelho permite cirurgias menos invasivas para os pacientes, diminuindo o tempo de internação e possibilitando um maior número de procedimentos cirúrgicos, além de dar mais segurança para os profissionais de saúde.

O novo equipamento, adquirido com um investimento de R$ 380 mil, já está instalado no Centro Cirúrgico e a previsão é que seja utilizado pela primeira vez já nesta segunda-feira (26).

“É um grande investimento, um dos mais modernos equipamentos de laparoscopia do estado do Rio. Nenhuma unidade de saúde do Sul Fluminense possui um equipamento neste nível, que irá agilizar as cirurgias e diminuir o tempo de internação. Por ser menos invasivo, o paciente terá alta muito rápido”, explicou o diretor-médico do HSJB, o prefeito em exercício Sebastião Faria.

Este não é o único equipamento tecnológico que o Hospital São João Batista recebeu nos últimos dias. Na semana passada, a unidade adquiriu um ultrassom portátil para UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e quatro bisturis elétricos para o centro cirúrgico, agilizando e aumentando a segurança nos procedimentos.

Além destas aparelhagens, a direção do hospital também investiu em melhorias para os leitos de enfermaria, adquirindo 60 camas, 40 poltronas e dez TVs de tela plana. Ainda irão chegar mais 22 TVs, 20 camas e 20 poltronas.

“Só para lembrar, quando assumimos, o Hospital São João Batista estava sob intervenção judicial e quase fechou as portas. Nós temos certeza de que ainda tem muita coisa para ser feita, mas estamos no caminho certo”, afirmou o prefeito Antônio Francisco Neto.