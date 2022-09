Formandos são atendidos pelo Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Roma e São Sebastião - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 23/09/2022 11:39

Volta Redonda - A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) realizaram nesta quinta-feira (22) a formatura da 19ª turma da Guarda Mirim. A cerimônia aconteceu na Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (APP-VR), no bairro Sessenta. Além dos 41 formandos atendidos pelo Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Roma e São Sebastião, familiares, instrutores e autoridades do município participaram do evento.

O projeto, retomado em agosto deste ano após ser paralisado pela pandemia de Covid-19, é uma parceria entre a Guarda Municipal e a Smac, e conta com o apoio de outras instituições. A ação atende crianças e adolescentes. Novas duas turmas terão início no mês que vem.

“É com muita emoção que participo hoje da formatura de mais uma turma do Guarda Mirim, realizada através da parceria entre Smac e Guarda Municipal. É um importante projeto onde eles aprendem noções de cidadania, educação no trânsito, primeiros socorros, saúde pública, prevenção contra as drogas, tornando-os cidadãos mais conscientes. Nosso objetivo é construir uma cidade cada dia melhor”, ressaltou a secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte.

Viviane Rodrigues, moradora do Roma e mãe da guarda mirim Eliza, de 10 anos, comentou que percebeu mudanças positivas no comportamento da filha. “Senti uma mudança para melhor, pois ela interage bem com as pessoas e adorou ter absorvido tanto conhecimento. Sempre chegava empolgada em casa, contando o que aprendeu”, disse Viviane.

O comandante da GMVR, inspetor João Batista dos Reis, agradeceu aos pais pela confiança depositada e garantiu: “Não apenas passamos o conhecimento, mas aprendemos muito com eles”.

O secretário municipal de Ordem Pública, o tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacou a participação dos alunos no projeto. “A Guarda Mirim foi criada em 2009 e é um projeto que não pode parar, pois fornece aos participantes conhecimentos imprescindíveis e que servirão de base para uma vida melhor. Hoje podemos dizer que a Guarda Mirim ajudou a criar o futuro de Volta Redonda, através de alunos tão dedicados”, salientou o secretário.

Também estiveram presentes na cerimônia de formatura o subcomandante da Guarda Municipal, inspetor Silvano de Paula; o sargento Rafael, representando o Corpo de Bombeiros; e o coordenador do “Segurança Presente” em Volta Redonda, capitão José Eduardo Martins Silvério.