Avenida Francisco Crisóstomos Torres, no São Luiz, foi asfaltada entre a subida da Candelária até a entrada do São Sebastião - Divulgação/Secom PMVR

Avenida Francisco Crisóstomos Torres, no São Luiz, foi asfaltada entre a subida da Candelária até a entrada do São SebastiãoDivulgação/Secom PMVR

Publicado 22/09/2022 16:53

Volta Redonda - Uma importante obra de asfaltamento foi retomada pela prefeitura de Volta Redonda nesta quinta-feira (22). Após o reinício do serviço de fresagem (preparação do solo), equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) já começaram a aplicar o novo asfalto na Avenida Francisco Crisóstomos Torres, no bairro São Luiz, no trecho da subida do bairro Candelária até a entrada do São Sebastião.

A secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, explicou que os trabalhos precisaram ser interrompidos, por conta de uma obra de implantação de nova tubulação de uma empresa de gás.

“A empresa nos informou que estava instalando uma nova rede para levar gás a alguns condomínios e para que não tivéssemos que refazer o asfalto, gerando mais custos, aguardamos o trabalho deles ser concluído e agora estamos retomando o asfaltamento”, afirmou Poliana.

A obra na avenida do bairro São Luiz faz parte de uma série de importantes vias que vêm recebendo aplicação de novo asfalto para melhorar as condições de rolamento e o fluxo de veículos, proporcionando mais segurança e comodidade para os motoristas. O novo asfaltamento já chegou também à Avenida dos Trabalhadores e à Rodovia dos Metalúrgicos.

O prefeito Antônio Francisco Neto destacou o avanço nas obras de asfaltamento na cidade, incluindo a parceria com o Governo do Estado para que os trabalhos fossem possíveis.

“Em alguns trechos, conseguimos maquinário cedido pelo Governo do Estado para asfaltar vias de grande circulação. Além disso, temos o Plano de Mobilidade Urbana, que também está permitindo que mais ruas e avenidas, em locais de grande circulação de veículos, sejam beneficiadas com o novo asfaltamento. Volta Redonda está sendo recuperada e vai melhorar ainda mais”, afirmou o prefeito.