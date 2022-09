instalação pode ser visitada de segunda a sexta, das 9h às 16h, durante todo o mês de setembro - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 22/09/2022 13:33

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda montou uma programação oficial pelo ‘Setembro Amarelo’ 2022, campanha de conscientização e de prevenção ao suicídio com o tema: “A vida é a melhor escolha!”. Durante todo o mês, diversas atividades acontecem e a listagem de eventos está no site: voltaredonda.rj.gov.br. Nesta quarta-feira (21), a Secretaria Municipal de Cultura (SMC) preparou uma ação interativa sobre o assunto no Espaço das Artes Zélia Arbex, na Vila Santa Cecília.

“A galeria de artes de paredes de vidro ganhou uma instalação artística em forma de labirinto que mostra que ‘Todo caminho tem uma saída’, nome dado à atividade. A ação interativa apresenta palavras de otimismo como sonhos, amigos, gratidão, esperança, acreditar, resiliência e força para mostrar que há soluções para os nossos problemas”, explicou o secretário de Cultura, Anderson de Souza.

Leonardo Guimarães, que atua na secretaria e idealizou a ação, contou que a instalação foi livremente inspirada na obra “Invenção da Cor, Penetrável Magic Square #5, De Luxe”, de 1977, que foi construída postumamente, a partir das instruções deixadas por Hélio Oiticica, e está no Instituto Inhotim, em Brumadinho (MG). “O objetivo é promover uma experiência transformadora”, disse, convidando a todos a participarem. A instalação no Espaço das Artes Zélia Arbex, na Praça Rotary, Vila Santa Cecília, pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, durante todo o mês de setembro.