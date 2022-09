Publicado 21/09/2022 14:28

Volta Redonda - A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) incentiva o mercado de trabalho formado por seu público-alvo em Volta Redonda. Neste 21 de setembro, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, o titular da pasta, Washington Uchôa, celebrou a participação de empresários pela compra de produtos produzidos por deficientes. Como forma de incentivar e reconhecer a atitude, a SMPD tem entregado certificados de "Empresa Amiga da Inclusão" e dado apoio na divulgação das marcas parceiras.

Até o momento, sete empresas foram credenciadas a receber o certificado, mas o secretário espera que a ação ajude outras a se sensibilizar nesta causa.

"Acredito que quando se ajuda, você é ajudado. Também temos o prefeito (Antônio Francisco) Neto divulgando sempre as marcas das empresas onde vai. Sem dúvida, é um ganho muito grande perante às pessoas", afirmou Uchôa, acrescentando: "Temos mais dois certificados para entregar, sendo que um deles é para um rapaz que tem uma loja de estampas de camisas e ele aprendeu esta profissão na Fundação Beatriz Gama (FBG). Quando soube do projeto, ele disse: 'Fui ajudado, agora eu quero ajudar alguém'".

A empresa que quiser fazer parte da ação e receber o título de “Empresa Amiga da Inclusão” pode entrar em contato pelo telefone (24) 3339-9031 ou através do e-mail (smpd@voltaredonda.rj.gov.br).