Publicado 22/09/2022 15:51

Volta Redonda - O dia 22 de setembro marca o início da Primavera no Hemisfério Sul. Em Volta Redonda, a data também será o começo de outro florescimento: a “Primavera Rosa”, campanha da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), voltada para os cuidados com a saúde física e mental da mulher.

Um dos objetivos da Primavera Rosa também é a conscientização das mulheres para a prevenção contra o câncer de colo de útero e de mama. Por isso, os serviços de exames preventivos e mamografias serão intensificados, além de uma série de ações de orientação e atendimentos.

As atividades irão até o dia 21 de dezembro em todas as 46 unidades básicas de saúde e da Família (UBSs e UBSFs) do município. Devem procurar o exame de mamografia mulheres de 50 a 69 anos. Já o serviço preventivo do câncer ginecológico deve ser visto com mais atenção pelas mulheres de 25 a 64 anos.

Entretanto, todas as mulheres a partir do início da vida sexual também devem procurar atendimento para uma avaliação ginecológica, conforme explicou a enfermeira Vanessa de Lima Huguenin, que atua no DAB (Departamento de Atenção Básica).

“A Primavera Rosa chama atenção das mulheres para o autocuidado. A campanha ressalta ainda a prevenção das mulheres com vida sexual ativa, independente da idade. Essas mulheres podem e devem ser avaliadas através do exame ginecológico, que visa à prevenção do câncer de colo de útero. O profissional de saúde vai avaliar as condições clínicas, e às vezes, sem a necessidade de coleta para exame. Uma simples avaliação pode garantir a saúde da mulher”, comentou.

‘Dia D’ da campanha

O “Dia D” de prevenção e ampliação das atividades será realizado em três sábado, sendo um a cada mês: 8/10; 19/11 e 10/12. Nas datas, todas as 46 unidades básicas de saúde estarão abertas, das 8h às 17h, com todos os serviços voltados à saúde da mulher.