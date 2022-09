Veículos facilitarão manuseio de materiais, fiscalização dos trabalhos nas ruas e tarefas diárias da SMI - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 23/09/2022 10:47

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda apresentou, nesta semana, a nova frota de veículos que será utilizada em manutenções públicas pela cidade. De acordo com a secretária Poliana Moreira, cinco carros foram adquiridos pelo governo municipal. Eles auxiliarão nos trabalhos de campo, chegando principalmente na época que antecede o período chuvoso.

"Esses veículos ficarão com todos os encarregados da secretaria e facilitarão o manuseio de materiais, a fiscalização dos trabalhos que vêm sendo executados nas ruas e a execução das tarefas diárias. Nós assumimos a pasta na transição de governo, ainda em 2021, sem carro nenhum. Agora conseguiremos agilizar os serviços de campo, como serralheria, carpintaria, roçada e capina, que é uma solicitação também da população", apontou Poliana.

Além da melhoria no serviço de manutenção, a secretária de Infraestrutura também espera intensificar os trabalhos de prevenção às enchentes. "Com o período chuvoso se aproximando, vai ser mais um suporte para nós, tornando assim o nosso trabalho mais rápido e eficaz", afirmou Poliana.