Entidades já fizeram mesmo trabalho em eleições anteriores, atuando ainda como colaboradores, com orientação da Justiça EleitoralDivulgação

Publicado 23/09/2022 16:40

Volta Redonda - Uma comissão formada por representantes do MEP-VR (Movimento Ética na Política de Volta Redonda) e da OAB-VR (Ordem dos Advogados do Brasil - seção Volta Redonda) realizou uma visita à sede da Justiça Eleitoral em Volta Redonda, nesta quinta-feira (22). As entidades já realizaram o mesmo trabalho em eleições anteriores, atuando ainda como colaboradores no pleito, com a orientação da Justiça Eleitoral, comunicando às autoridades caso percebam possíveis violações das normas eleitorais.

Os representantes da Justiça Eleitoral destacaram a importância de valorizar o trabalho feito pela autoridade judiciária no pleito, e guiaram a comissão onde os técnicos preparavam as cerca de 800 urnas que serão usadas no próximo domingo - dia 2 de outubro - nas eleições.

“A Justiça Eleitoral utiliza o que há de mais moderno em termos de segurança da informação para garantir a integridade, a autenticidade e o sigilo. Há diversos mecanismos de auditoria e verificação dos resultados que podem ser efetuados por candidatos, coligações, Ministério Público, pela OAB, pelos organismos e pelo próprio eleitor”, afirmou a presidente da OAB-VR, Carolina Patitucci, durante a visita.

Os técnicos explicaram aos integrantes da comissão todo o processo de preparação das urnas, e os representantes das entidades civis destacaram a receptividade de todos os integrantes da Justiça Eleitoral durante a visita.

“A nossa presença aqui quer, junto de vocês, valorizar a dedicação e zelo com este trabalho de preparação das urnas. Elas são confiáveis, e vocês, com seriedade no exercício deste trabalho, transmitem total confiança. Parabéns”, disse o coordenador do MEP-VR, José Maria da Silva, o Zezinho, para os servidores.

A presidente da OAB-VR também destacou que, durante a visita, os representantes da Justiça Eleitoral garantiram total empenho para que o pleito transcorra de forma tranquila, apesar do clima de polarização da política nacional.

"Acredito - assim como o Zezinho - que o papel profissional dos servidores, dos voluntários no dia do pleito, são de fato primordiais. Sabemos que há uma polarização, mas isso é normal no processo. Assim, nós eleitores e membros da sociedade civil, precisamos levar estas eleições como as outras sempre foram levadas, de forma coesa e tranquila. Contudo, precisamos entender que se a polarização vira violência e causa problema com a integridade física de alguém, a situação torna-se grave. No nosso diálogo com os juízes, eles informaram que em todos locais de votação haverá a presença da PM (Polícia Militar), PF (Polícia Federal), dos fiscais, dos agentes do TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro), garantirão aos cidadãos livre exercício do voto", ressaltou Carolina.

A comissão do MEP e OAB-VR foi recebida pelos juízes eleitorais Marcelo Costa Pereira e Cláudio Gonçalves Alves; pela promotora eleitoral Paula Marques; e a chefe de Cartório Eleitoral, Carina Alvarenga. Além dos presidentes das entidades, participaram da visita os conselheiros do MEP-VR, Davi de Souza Paulino e Nirlene Pirassol Tepedino.