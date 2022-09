Operação é uma parceria entre a prefeitura de Volta Redonda e o Governo do Estado - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 23/09/2022 20:01

Volta Redonda - A operação “Segurança Presente”, implantada este ano em Volta Redonda, registrou números positivos no combate à criminalidade em suas áreas de atuação. Os índices de roubos de rua e de veículos roubados, por exemplo, foram zerados a partir da instalação do programa na Vila Santa Cecília e Avenida Amaral Peixoto, em julho e agosto. A operação é uma parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado.

Ao todo, 14 policiais militares voluntários atuam no serviço extra remunerado, o Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança), além de três agentes diários fixos. Foram mais de 28 mil abordagens, zerando o número de roubos de rua, veículos, carga e homicídio na área de atuação da operação.

“No primeiro mês em que o ‘Segurança Presente’ atuou inteiramente foi o mês de julho, com um resultado bastante positivo. Zeramos os índices criminais durante o horário de atuação da operação, que funciona das 8h às 20h, de segunda a segunda. Em agosto, os resultados se mantiveram e novamente zeramos os índices criminais. A sensação de segurança aumentou. Os índices são favoráveis e a população aprovou a operação”, enumerou o coordenador do “Segurança Presente” em Volta Redonda, capitão José Eduardo Martins Silvério.

O prefeito Antônio Francisco Neto também celebrou o resultado na Vila Santa Cecília e na Avenida Amaral Peixoto (Centro), adiantando que quer expandir o projeto a outros centros comerciais.

“A situação melhorou, mas ainda pode avançar mais. Vamos tentar aumentar o efetivo, o número de viaturas e principalmente investir em tecnologia. O Poder Público vem fazendo sua parte, com a implantação do ‘Segurança Presente’, do Proeis e espalhando câmeras de segurança por toda a cidade. Sem dúvidas, vamos transformar Volta Redonda na cidade que todos sonhamos viver um dia”, afirmou Neto.