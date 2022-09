Proprietária escutou diversos disparos de arma de fogo por volta de 3h da madrugada - Divulgação/PMERJ

Publicado 24/09/2022 15:09 | Atualizado 24/09/2022 15:19

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM atenderam no início da manhã deste sábado (24) um chamado na Rua 310 no bairro Sessenta, onde registraram que a proprietária de um automóvel encontrou o carro todo perfurado de tiros de arma de fogo.

De acordo com o relato da mulher de 25 anos, ela estava em casa com outras duas pessoas - não especificadas na ocorrência - quando às 3h da madrugada, escutaram diversos disparos de arma de fogo.

Por volta de 6h20 a mulher relatou que foi sair com o carro, quando notou que ele estava cheio de furos de bala. Ela recolheu 29 cápsulas de munição 9 mm em volta do veículo.

A proprietária, as duas testemunhas e o material recolhido foram encaminhados para a 93ª Delegacia de Polícia, onde as cápsulas foram encaminhadas para perícia e foi registrado o crime de dano e disparo de arma de fogo.