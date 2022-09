Publicado 24/09/2022 15:49

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM registraram na manhã desta sexta-feira (23) o furto em uma academia de ginástica na Rua Cristóvão Colombo, no bairro Jardim Amália, em Volta Redonda.

Os policiais informaram no registro da ocorrência que foram acionados por um funcionário da academia por volta de 6h20 da manhã. O funcionário afirmou que ao chegar ao local de trabalho notou que tudo estava remexido e bagunçado. Ele deu falta de uma televisão e de uma gaveta onde estariam guardados R$ 150.

A equipe policial fez contato com o dono da academia, que disse que faria o registro da ocorrência posteriormente na delegacia. Os policiais solicitaram ao proprietário que cedesse, assim que possível, as imagens das câmeras de segurança da academia, para que seja feita a identificação dos possíveis suspeitos.