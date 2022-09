Ponte que vai ligar os bairros Aero Clube e Aterrado terá 418 metros e 18 pilares de concreto - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 26/09/2022 11:30

Volta Redonda - As equipes da empreiteira Santa Luzia, que estão construindo a nova ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, em Volta Redonda, avançaram na etapa de concretagem dos pilares que sustentarão a rampa de acesso da estrutura, com alguns deles já estando visíveis. De acordo com a empresa, que venceu da licitação do Governo do Estado para assumir esta etapa da obra do Plano de Mobilidade Urbana, dois pilares já foram concretados e outros dois entrarão nesta etapa na terça-feira (27), na área ao lado do campo no bairro Aero Clube.

No total, a nova ponte terá 18 pilares. A previsão para conclusão dos seis que estão do lado do Aero Clube é fim de outubro. Após a conclusão dos pilares e vigas em concreto armado, a previsão é que em novembro sejam posicionadas as vigas metálicas sobre os apoios deste lado do Rio.

No lado do bairro Aterrado, próximo ao Fórum, a fase de cravamento de estacas segue avançando, com previsão de mais estacas sendo colocadas nesta terça-feira. Nesta área, segundo a empreiteira, a estrutura da passarela será feita no próximo mês.

A ponte terá 418 metros e vai ligar os bairros Aero Clube e Aterrado, com acessos em trecho próximo ao Fórum (Aterrado) e próximo ao Kartódromo e à Radial Leste (Aero Clube).

Além da ponte ligando Aterrado e Aero Clube, o Plano de Mobilidade Urbana de Volta Redonda contempla a construção de uma alça no Viaduto Heitor Leite Franco (em direção a quem desce do bairro Colina para o Aterrado). Essa alça vai desembocar na Rua do Canal, em um trecho perto da Capela Mortuária.

Também estão previstas a construção de um novo viaduto na Avenida Nossa Senhora do Amparo, saindo do bairro Niterói e levando o fluxo de veículos diretamente para as vias principais do Retiro; e outro viaduto ligando o bairro Jardim Amália (próximo ao antigo Restaurante Casarão) até o Fórum do Aterrado.

O Plano de Mobilidade Urbana conta ainda com outras intervenções em andamento, como as obras para adequação de calçadas – muitas delas já concluídas – construção de ciclovias e instalação de lâmpadas de LED, que já avançou com mais de 6 mil lâmpadas trocadas na cidade. Todo o projeto foi feito pela prefeitura, mas está sendo custeado e fiscalizado pelo Governo Estadual.