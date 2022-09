Crime, registrado na Deam de Volta Redonda, foi na Rua Cambuquira; agressor se entregou à PM - Reprodução/Google Maps

Publicado 27/09/2022 15:11

Volta Redonda - Uma mulher de 44 anos foi esfaqueada várias vezes pelo ex-marido, na tarde desta segunda-feira (26), no bairro Santa Rita do Zarur, em Volta Redonda. De acordo com o registro feito pelos policiais militares do 28o Batalhão da PM, eles foram acionados para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio, na Rua Cambuquira. Chegando ao local, se depararam com a vítima, já sendo atendida pela equipe de socorristas do Corpo de Bombeiros.

A mulher disse aos policiais que tinha sido esfaqueada várias vezes pelo ex-marido - também de 44 anos - e que já havia prestado queixa contra ele anteriormente na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). A vítima foi encaminhada para o Hospital São João Batista, e segundo informações repassadas pela unidade aos policiais, não corria risco de morte, seguindo internada. A ocorrência foi registrada pelos policiais militares na Deam de Volta Redonda.

O agressor ligou para o 190 da Polícia Militar e se entregou no Posto de Policiamento Comunitário (PPC), sendo encaminhado pelos policiais à 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde foi autuado por tentativa de feminicídio e permaneceu preso.