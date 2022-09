Betinho Albertassi (União Brasil) - Divulgação

Publicado 29/09/2022 22:07

Volta Redonda - O candidato a deputado estadual pelo União Brasil Betinho Albertassi tem 41, é nascido em Volta Redonda, e atua como radialista desde os 13 anos, acompanhando o pai. Foi eleito vereador em Volta Redonda em 2020.

De acordo com o candidato, o objetivo de um eventual mandato é ampliar sua atuação para beneficiar os demais municípios do estado, sobretudo os do Sul Fluminense. Entre as propostas, está o uso da tecnologia para melhorar a saúde pública, criando o aplicativo “Saúde na palma da mão”; na educação, defende a formação continuada, principalmente nas áreas de tecnologia da informação - qualificando jovens e atraindo empresas do setor - e logística, aproveitando a localização do sul fluminense, que traz muito potencial para o setor.

Na área social, Betinho Albertassi pretende atuar na prevenção às drogas e tratamento de dependentes químicos, citando o projeto ‘Cidade Sem Drogas’, que ele liderou há alguns anos, com objetivo de conscientizar os jovens, além de lutar pela reabertura das clínicas de recuperação junto ao governo do estado.