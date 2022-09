Aulas são na Guarda Municipal e em locais como a Biblioteca Municipal Raul de Leoni - Divulgação/Secom PMVR

Aulas são na Guarda Municipal e em locais como a Biblioteca Municipal Raul de LeoniDivulgação/Secom PMVR

Publicado 29/09/2022 15:01

Volta Redonda - A 20ª turma da Guarda Mirim de Volta Redonda iniciou as atividades esta semana, beneficiando 40 crianças e adolescentes dos bairros Roma e São Sebastião, que foram indicados pelos Cras (Centro de Referência de Assistência Social).

O projeto é uma parceria entre as secretarias municipais de Ordem Pública (Semop), de Ação Comunitária (Smac) e Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), e conta com a participação de outras instituições que colaboram com profissionais cedidos às instruções. As aulas estão previstas para encerrar em dezembro.

Esta etapa atenderá a duas turmas de 20 alunos cada, divididos nos períodos da manhã e da tarde. As aulas acontecem no interior da sede da Guarda Municipal e em outros setores públicos externos, como a Biblioteca Pública Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília. No final do treinamento os alunos ganham certificados.

De acordo com a secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, ao participarem do projeto, os alunos recebem uniformes, lanche e participam de passeios educativos e de lazer.

“Esse projeto é de grande valia para as crianças e os adolescentes, pois torna-os cidadãos mais conscientes. Nosso objetivo é de construir uma cidade cada dia melhor", ressaltou.

O projeto proporciona noções de Ética; Direitos Humanos e Cidadania; Prevenção ao uso de entorpecentes; Prevenção da violência doméstica; Educação no trânsito; Prevenção ao uso de drogas; Ordem unida e civismo; Estatuto da Criança e do Adolescente, entre outras disciplinas.

“O objetivo é oferecer a oportunidade de amplo aprendizado, tornando-os pessoas melhores e transformando-os em multiplicadores para a família, colegas e comunidade. A Guarda Mirim foi criada em 2009 e hoje podemos dizer que ajuda a criar o futuro de Volta Redonda, através de alunos tão dedicados”, salientou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.