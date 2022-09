Sidney Dinho (Patriota) - Divulgação

Publicado 30/09/2022 09:42

Volta Redonda - O candidato a deputado federal pelo Patriota, Sidney Dinho, 45 anos, é natural de Volta Redonda, ex-policial militar, e está no terceiro mandato como vereador na cidade.

Caso seja eleito, o candidato pretende fortalecer o diálogo entre o governo federal e os municípios do Estado do Rio, com o objetivo de trazer verbas e investimentos em todas as áreas de prestação de serviços públicos. Dinho também pretende levar para o Congresso Nacional o debate sobre a reavaliação da legislação penal, que, na opinião do candidato, é branda no sentido de permitir a “volta para as ruas para a prática de novos crimes”.

O primeiro ato, caso seja eleito, é propor a construção de uma legislação nacional para regularização de quem trabalha por iniciativa própria. O candidato afirma que os empreendedores individuais devem ser estimulados pelo poder público.