Homem também estaria importunando mulheres na recepção do hospital, quando GMVR foi acionada - Semop/Secom PMVR

Publicado 19/10/2022 11:30 | Atualizado 19/10/2022 11:34

Volta Redonda - A GMVR (Guarda Municipal de Volta Redonda) conduziu à 93ª Delegacia de Polícia Civil (Volta Redonda), um homem suspeito de ameaçar estuprar a médica de plantão, caso ficasse “sozinho com ela”, de acordo com a atendente e testemunhas que estavam no Hospital Municipal Dr. Nelson Gonçalves (antigo Cais Aterrado). O caso ocorreu na semana passada, mas só foi divulgado pela GMVR nesta quarta-feira (19).

O homem, de 35 anos e morador do bairro Niterói, vai responder por ameaça. De acordo com o supervisor Cláudio Márcio, a Guarda Municipal foi acionada pela atendente da unidade médica para conter um homem que estaria agindo de forma inconveniente com as mulheres no local, e teria dito que “se ficar sozinho com a médica no consultório, sou capaz de estuprá-la”, conforme o Registro de Ocorrência (RO) feito na 93ª DP.

Os guardas municipais que atenderam a ocorrência contaram que, ao chegar ao hospital, também foram ameaçados pelo suspeito, que tinha uma tesoura escondida no bolso do casaco, encontrada após revista realizada por eles.

“O supervisor Cláudio Márcio e o guarda Cristiano estão de parabéns pela rápida resposta, durante a ação de ameaça no antigo Cais Aterrado, resolvendo o problema e tomando as providências cabíveis. A sociedade confia cada vez mais na Guarda Municipal como a nova força de segurança do município”, salientou o secretário municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.