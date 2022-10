Publicado 17/10/2022 17:27

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), abriu nesta segunda-feira (17), inscrições para o Comdim (Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Volta Redonda).

As inscrições seguem até 7 de novembro através do e-mail comissaocomdim2023@gmail.com, ou na sede da SMDH (Rua Antônio Barreiros, nº 232, bairro Nossa Senhora das Graças), das 8h às 17h. Não serão aceitas inscrições após o prazo estabelecido.

As dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone: (24) 3339-9215. O edital já foi encaminhado para a publicação no Diário Oficial (VR em Destaque) e pode ser conferido no site da prefeitura (www.voltaredonda.rj.gov.br).

O Conselho Deliberativo do Comdim/VR, gestão 2023-2025, será formado por seis instituições da sociedade civil e seis instituições governamentais, sendo cada instituição representada por uma conselheira titular e uma conselheira suplente, totalizando 24 integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. O mandato é de dois anos, podendo haver uma recondução consecutiva.

A escolha das integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher deverá contemplar a representação das diversas expressões do movimento organizado de mulheres, tais como: organizações feministas; organizações não governamentais (ONG's); organização de mulheres negras, de mulheres lésbicas, de mulheres com deficiência; grupos organizados de mulheres jovens, de terceira idade, de trabalhadoras; comunidade acadêmica, núcleos de estudos de gênero das universidades; instituições de classe; sindicatos; partidos políticos e órgãos públicos, dentre outros setores comprometidos com a promoção e defesa dos direitos humanos das mulheres, igualdade de direitos entre mulheres e homens, enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres.