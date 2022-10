Publicado 16/10/2022 16:34

Volta Redonda - O Clube Náutico Santa Cecília, no Aterrado, vai sediar o Desfile da Primavera, na terça-feira (18), a partir das 14h. O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), faz parte das comemorações pelo Dia do Idoso, celebrado no primeiro dia de outubro. Pouco mais de 120 idosos, eleitos como Príncipes e Princesas nos 62 Grupos de Convivência da Terceira Idade de Volta Redonda vão concorrer ao título de Rei e Rainha.

A diretora do Departamento de Proteção Social Básica (DPB) da secretaria, Rosane Marques, a Branca, explicou que a atividade faz parte do projeto de envelhecimento ativo e saudável da Smac. “O objetivo é fomentar a autoestima entre os idosos, estimulando a criatividade, a desenvoltura e a alegria entre os participantes. Usando estes quesitos, cada grupo elegeu um casal para ser príncipe e princesa, agora, as qualidades citadas serão avaliadas para eleger o Rei e a Rainha da Primavera”, afirmou, lembrando que o traje sugerido para o desfile é criativo em comemoração à primavera.

Para fazer parte do grupo de jurados foram convidados membros da equipe da Secretaria de Ação Comunitária e também representantes das secretarias de Cultura e Saúde. A expectativa da organização é que cerca de mil idosos componham a torcida. Todos os participantes dos Grupos de Convivência foram convidados para o evento.