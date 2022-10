Publicado 16/10/2022 15:45

Volta Redonda - Com a proposta de fortalecer os vínculos entre pais e filhos a partir do desenvolvimento de habilidades sociais, emocionais e cognitivas, a prefeitura de Volta Redonda aderiu ao programa “Famílias Fortes”, criado pelo Governo Federal, através do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O programa será executado através de uma parceria entre a Coordenadoria Municipal de Prevenção às Drogas (CMPD) e a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac).

“Famílias Fortes” é focado na redução da violência, isolamento social, melhora na interação familiar e no rendimento escolar. Por meio de encontros entre pais e filhos, o programa visa desenvolver maneiras eficazes de comunicação e relacionamento, mostrando a importância do apoio na relação; auxílio na disciplina das crianças, orientando-os a compreender e valorizar seus pais e ensinando como lidar com o estresse e a pressão dos amigos.

As primeiras sete famílias beneficiadas com a iniciativa foram indicadas pela Secretaria Municipal de Educação (SME), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro. Ao todo serão realizados sete encontros, sempre na parte da manhã, uma vez por semana.

De acordo com a coordenadora municipal de Prevenção às Drogas, a médica Neuza Jordão, o primeiro encontro acontece na próxima segunda-feira (17), no Cras do bairro Vila Rica/Três Poços.

“Essa parceria entre a coordenadoria e a Smac é um momento muito importante para a nossa cidade. Juntas vamos unir forças para executar o trabalho de prevenção, efetivando, de fato, o chegar antes. Através do amor que é construído nas famílias, com certeza teremos a diminuição da violência, mais cidadania e a criação da resiliência, um importante fator de proteção. Através da resiliência as pessoas podem entrar em contato com as adversidades, mas são capazes de superar todos esses momentos difíceis que a vida nos oferece”, disse Neuza Jordão.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, ressaltou que o governo municipal não mede esforços para contribuir para o desenvolvimento de cada cidadão, seja no setor econômico ou social, estruturando bem a família.

“Mais uma vez estamos saindo na frente na aplicação de políticas públicas de fortalecimento dos vínculos familiares. É motivo de muita alegria confirmar a sintonia entre o nosso trabalho e as demais secretarias municipais. Nosso objetivo é ampliar os nossos serviços e os atendimentos à população da nossa cidade. E para isso não vamos medir esforços”, garantiu a secretária.