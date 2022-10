Capacitação abordou tecnologia na aprendizagem e temas como celular na escola, fake news e cyberbullying - SME/Secom PMVR

Publicado 14/10/2022 18:26

Volta Redonda - A equipe do Centro de Mídias da Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda realizou nesta semana, uma formação em tecnologia com alunos do 3º Ano do Ensino Médio – curso Normal (formação de professores), do Instituto de Educação Professor Manoel Marinho, da rede estadual de ensino. O encontro aconteceu na própria escola, na Vila Santa Cecília, e o tema foi: “Tecnologia na Educação, segurança e cidadania digital”.

O secretário municipal de Educação, Júlio Cyrne, disse que essa ação formativa é a mesma aplicada aos professores da rede municipal de ensino que atuam com a parte de informática e tecnologia na SME.

“Recebemos o convite da direção da escola e essa é a primeira vez que atendemos uma unidade da rede estadual. Essa formação é voltada para a parte pedagógica do uso de tecnologia, considerando que eles estão se formando e se tornarão futuros professores, e muitos deles podem vir a ser docentes da rede municipal”, afirmou Júlio.

Participaram da formação cerca de 50 alunos, que puderam aprofundar os conhecimentos sobre o uso da tecnologia de forma intencional, quando o professor usa a tecnologia como recurso de aprendizagem; e também sobre a utilização de tecnologia digital de rotina, como celular na escola, fake news, cyberbullying e várias outras temáticas que estão relacionadas ao uso desses recursos digitais.