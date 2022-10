Projeto será lançado na próxima terça-feira (18), no Parque Aquático de Volta Redonda, a partir das 11h - Cris Oliveira/Secom PMVR

Projeto será lançado na próxima terça-feira (18), no Parque Aquático de Volta Redonda, a partir das 11hCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 14/10/2022 10:37

Volta Redonda - Thiago Pereira, um dos maiores atletas brasileiros da história, inaugura na próxima terça-feira (18), no Parque Aquático Municipal de Volta Redonda, o projeto de natação que leva o nome dele. O medalhista olímpico de Londres 2012 estará presente em sua cidade natal a partir de 11h para interagir com os alunos. Além de Thiago Pereira, representantes da prefeitura de Volta Redonda, da Fundação CSN e CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), patrocinadora oficial do projeto, estarão na piscina oficial conhecendo as atividades.

O Nadando com Thiago Pereira teve início em agosto de 2022 e atende crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos. A equipe conta com um coordenador técnico, três professores e três estagiários. ''O projeto Nadando com Thiago Pereira é a concretização de um sonho antigo meu! Volta Redonda foi onde nasci e cresci. Espero que mais crianças aprendam a nadar e façam uma modalidade esportiva'', disse Thiago Pereira.

Os jovens nadadores recebem todos os materiais referentes à prática da modalidade, como uniforme, maiô, sunga, touca, óculos, além de medalhas para as competições. Contemplado por lei federal de incentivo ao esporte, o Nadando com Thiago Pereira deve atender até 280 crianças e adolescentes em seu completo funcionamento, durante seis meses.

"A ideia é democratizar a natação, promover saúde, a inclusão, melhorias na qualidade do ensino e formar cidadãos. Para o futuro, queremos novos Thiagos, criar uma equipe do Nadando com Thiago Pereira'', destacou Rose Vilela, mãe de Thiago Pereira e secretária municipal de Esportes e Lazer de Volta Redonda.

Thiago Pereira busca conscientização para combate ao afogamento

Um dos objetivos de Thiago Pereira é conscientizar a população de Volta Redonda e de todo o Brasil sobre afogamento, a segunda maior causa de morte acidental de crianças e adolescentes de zero a 14 anos, segundo dados do Ministério da Saúde. Como forma de combater essa realidade brasileira, o propósito do projeto “Nadando com Thiago Pereira” é destinado ao aprendizado da natação, sem objetivo de preparar para alto rendimento e competições.

''A natação sempre foi associada à saúde, longevidade e, em casos como o meu, à competição. A prática não é apenas para promoção da saúde ou de qualquer outro benefício físico ou psicológico que possa ser associado a esta. Natação, mais do que tudo, é sobrevivência'', destacou o atleta.

O maior medalhista na história dos Jogos Pan-Americanos e ex-recordista mundial, Thiago Pereira começou a nadar com dois anos, após quase se afogar em uma piscina na casa de um familiar. Vale ressaltar que saber nadar não reduz a zero a chance de uma criança se afogar, mas segundo um estudo realizado pela Academia Americana de Pediatria, participar de aulas de natação pode reduzir esse risco em 88%.

''A pessoa saber nadar é uma condição que a torna muito menos vulnerável em uma questão tão importante como o afogamento. Sabemos que é uma estatística ainda difícil no Brasil, que piorou durante a pandemia e, para nós da CSN e Fundação CSN, estarmos junto com quem atingiu excelência na sua prática esportiva e que traz isso para o projeto, é muito interessante'', explicou André Leonardi, Gerente Geral da Fundação CSN.

Volta Redonda está com a principal unidade fabril da CSN, a Usina Presidente Vagas e onde tem projetos próprios da Fundação CSN, como o Garoto Cidadão. A iniciativa conta com o patrocínio da CSN, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte e com parceria da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e prefeitura de Volta Redonda. Mais informações podem ser confirmadas pelo telefone 24 3339-2480.