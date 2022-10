Projetos mais bem avaliados concorrem a bolsas de Iniciação Científica Júnior CNPQ/MNR - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 13/10/2022 12:18

Volta Redonda - A equipe de robótica do Colégio João XXIII, unidade da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), vai participar da Mostra Nacional de Robótica (MNR), entre os dias 17 e 22 de outubro. O evento será realizado no campus de São Bernardo do Campo, São Paulo, do Centro Universitário FEI (Fundação Educacional Inaciana). A mostra é o maior evento de Robótica Educacional da América Latina e conta com estudantes e profissionais do Brasil e do exterior.

Os estudantes desenvolveram os projetos no decorrer do ano letivo, nas aulas semanais no laboratório de Informática/Robótica, sob tutoria do professor de informática, Frederico Pitassi. “No início do ano, a Equipe de Robótica traçou o planejamento para que dois projetos fossem desenvolvidos e participassem da MNR 2022. Além das aulas práticas, cada grupo de alunos pesquisou e, em seguida, escreveu um artigo, que foi aprovado pela organização do evento”, disse o professor.

Segundo ele, que é autor e tutor nos dois projetos que serão apresentados na mostra, e faz parte desde 2018 da equipe brasileira de avaliadores da MNR, a Mostra Nacional é um evento educacional de grandeza única e permite um olhar aos estudantes sobre as fases de desenvolvimento de qualquer projeto, não só educacional, mas para a vida. “Posso dizer com propriedade que a Robótica da Fevre muda a vida dos nossos estudantes, além de auxiliar nas demais disciplinas e abrir caminho tecnológico para as áreas de conhecimento”, afirmou Frederico Pitassi.

A diretora Geral do Colégio João XXIII, Roberta de Souza Silva, ressaltou que as aulas e os projetos do professor Frederico Pitassi enriquecem os conhecimentos dos alunos, despertam o interesse para a tecnologia aplicada na educação, contribuem para o desenvolvimento de suas habilidades e na melhora no rendimento escolar como o todo. “A seleção de dois projetos da turma reafirma o quanto esse projeto contribui no processo ensino-aprendizagem dos alunos”.

O presidente da Fevre, Caio Pinheiro Teixeira, comentou que o projeto de Robótica desenvolvido nas unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino é um diferencial muito grande. “Além do conteúdo formal, a proposta desenvolvida tem por objetivo despertar a curiosidade do aluno através de propostas diferenciadas que não fazem parte do cotidiano, especialmente, quando o assunto é tecnologia”.

Equipe de Volta Redonda vai apresentar dois projetos na MNR 2022

A equipe de Volta Redonda vai apresentar um Carro Utilitário Via Bluetooth, desenvolvido por três alunos do Ensino Fundamental; e Jogos Educacionais com Arduino, plataforma de prototipagem eletrônica de código aberto, que coloca a equipe do Colégio João XXIII pela primeira vez na categoria “Meninas da Robótica”, com cinco alunas do Ensino Médio.

O carro consiste em um protótipo controlado pelo celular, que permite a inserção de acessórios extras para aproximação e limpeza a locais de difícil acesso. Já os vários módulos de jogos podem ser utilizados como ferramenta de ensino-aprendizagem, inclusive focando nos alunos da educação especial. A proposta é, no futuro, fazer a doação desses equipamentos para a sala de recursos.

A apresentação dos trabalhos selecionados está prevista para o próximo dia 19 de outubro. Os projetos mais bem avaliados concorrem a bolsas de Iniciação Científica Júnior CNPQ/MNR, para que o trabalho continue sendo desenvolvido. E, além da Mostra Nacional Presencial, ambos projetos estarão disponíveis para todo o mundo na Mostra Nacional Virtual, assim como os demais projetos aprovados pela equipe nos anos anteriores que já se encontram disponíveis.