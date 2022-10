Publicado 13/10/2022 10:55

Volta Redonda - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) informa que as equipes de manutenção estão realizando nesta quinta-feira, 13, reparo em um registro da Elevatória Artur Gonçalves (Cascata), na região do bairro Voldac. Para efetuar o serviço, é necessário esvaziar o reservatório que abastece os bairros Vila Brasília, Mariana Torres, Belo Horizonte, Vale Verde, Santa Cruz e Santa Rita do Zarur, o que pode afetar o abastecimento de água potável nessas localidades. O bairro Coqueiros também pode ser afetado.

A previsão é que o serviço seja concluído ainda na parte da manhã. Assim que o reparo for finalizado, o abastecimento será normalizado gradativamente. A orientação é para que a população faça uso consciente da água, priorizando o consumo humano e evitando o desperdício.