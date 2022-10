Condutor disse que não tinha o documento do veículo e havia comprado a moto via Facebook - Semop/Secom PMVR

Condutor disse que não tinha o documento do veículo e havia comprado a moto via FacebookSemop/Secom PMVR

Publicado 12/10/2022 10:45

Volta Redonda - A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) recuperou, na manhã dessa terça-feira (11), uma motocicleta roubada. A abordagem, realizada pelos inspetores De Oliveira e Botelho, ocorreu na Rua 23-B, no bairro Vila Santa Cecília. O condutor da motocicleta foi conduzido até a 93ª Delegacia de Polícia Civil (DP), em Volta Redonda, e preso em flagrante pelo crime de receptação - artigo 180 do Código Penal.

Os guardas relataram que estavam em serviço na Biblioteca Municipal Raul de Leoni e perceberam uma motocicleta estacionada sobre a marca de canalização e sem retrovisores. Ao checar no sistema a placa do veículo, foi constatado que ela havia sido roubada.

O condutor disse que não tinha o documento do veículo e havia comprado via Facebook. Foi dada voz de prisão e ele foi conduzido junto com a moto para a 93ª DP, onde também foi feito o registro de recuperação e o proprietário comunicado.