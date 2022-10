Número de guardas municipais no zoológico será reforçado e Ciosp vai monitorar imagens, inclusive do interior do local - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 11/10/2022 18:57

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) tem um esquema de segurança montado para eventos do dia 12 de outubro, nesta quarta-feira - Dia das Crianças e Dia de Nossa Senhora Aparecida. Estão previstas atividades no Zoológico Municipal e manifestações religiosas em vários pontos da cidade. Para auxiliar no controle do trânsito e garantir a segurança da população, a Guarda Municipal vai atuar em parceria com policiais militares do 28º BPM (Batalhão da Polícia Militar) e da Operação “Segurança Presente”.

O número de guardas municipais no Zoológico Municipal será reforçado. Além disso, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) vai monitorar as imagens captadas pelas câmeras, inclusive do interior do Zoo.

Com relação às atividades religiosas, a Semop orienta que os condutores tenham cautela ao trafegar. Às 8h, haverá uma carreata saindo do bairro Santa Inês; às 9h, uma passeata marcada para saída do Ilha Parque. No mesmo horário, o Volta Grande III recebe uma missa campal; às 10h, haverá uma cavalgada saindo do Vale Verde e uma procissão no bairro Pinto da Serra.

“Todos os locais serão monitorados pelo Ciosp e o planejamento envolveu a Semop, GMVR, 28º BPM e o Segurança Presente para garantir que os frequentadores possam ir com tranquilidade a todos os eventos. Porém, qualquer anormalidade, procure o agente de segurança mais próximo ou ligue para 190 e 153, que o retorno será imediato”, frisou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.