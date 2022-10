Publicado 11/10/2022 15:26

Volta Redonda - A Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI-RJ), abriu nesta terça-feira (11), o processo seletivo de tutores para atuação nos cursos de graduação à distância e presencial do Consórcio Cederj. A inscrição deve ser feita exclusivamente no site da fundação, através do link: www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/trabalhe-conosco/tutoria/. Não há cobrança de taxa e o prazo termina no dia 9 de novembro, às 17 horas.

Para se candidatar, os interessados precisam ter concluído o curso de nível superior, em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, na área de conhecimento, de acordo com o definido no anexo I do edital, até a data da inscrição no processo seletivo. A graduação completa é requisito mínimo para atuação na tutoria e se constitui em critério de pontuação na avaliação curricular.

O candidato poderá se inscrever para a seleção de tutores nas duas modalidades de tutoria (presencial e a distância), sendo necessário o cumprimento distinto dos itens 2.5.3 (dos procedimentos de inscrição) e 2.5.4 (da documentação para inscrição) para cada modalidade, independentemente de a inscrição ser destinada ao mesmo curso/instituição de ensino superior, tendo ciência de que só poderá assumir uma modalidade.

Na situação em que o candidato já pertence ao quadro da tutoria do Consórcio Cederj, em qualquer um dos cursos ofertados pelas instituições de ensino consorciadas, caso seja convocado para outra modalidade, deverá optar por uma delas. Se fizer a escolha pela nova convocação, deverá comunicar a decisão à sua coordenação de tutoria anterior. O candidato a tutor presencial poderá inscrever-se em apenas um polo regional, em uma disciplina ou um grupo/eixo ou área de conhecimento de um único curso.

O exercício da função de tutor será no polo escolhido pelo candidato, no ato da inscrição, em regime presencial, em horários a serem definidos junto à direção de cada polo, segundo as necessidades e possibilidades do polo/curso. Um tutor só poderá ter exercício em um único pólo, não podendo acumular suas atividades de tutor presencial em mais de um pólo.

O cadastro de reserva formado por este processo de seleção será válido para convocação por doze meses, a partir da data da publicação do extrato do resultado final no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério da Fundação Cecierj, no âmbito da comissão de tutoria do Consórcio Cederj.

Os resultados preliminar e final do processo seletivo serão divulgados no site da Fundação Cecierj (https://www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/trabalhe-conosco/tutoria/), conforme o cronograma publicado no site. Não haverá comunicação do resultado por qualquer outra via que não seja pela publicação no site da Fundação Cecierj e do extrato no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.