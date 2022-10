Publicado 10/10/2022 16:04

Volta Redonda - Dois homens foram presos por policiais militares na noite de sexta-feira (7), no bairro Monte Castelo, em Volta Redonda, por tentativa de homicídio. De acordo com o registro da ocorrência, os PMs foram ao bairro para verificar uma denúncia de disparos de arma de fogo. Chegando ao local, um menor de 17 anos disse aos policiais que dois homens passaram em um automóvel Gol preto e atiraram contra ele.

Os policiais fizeram uma busca nas redondezas e encontraram o veículo, com os dois suspeitos - um de 26 e outro de 28 anos - que foram abordados. Os PMs fizeram uma revista nos homens e no veículo, mas nada de ilegal foi encontrado.

Os PMs então conduziram os suspeitos até a vítima, que os reconheceu. Todos foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde a ocorrência foi registrada e os suspeitos permaneceram presos, por tentativa de homicídio.