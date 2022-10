Publicado 10/10/2022 15:31

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), segue intensificando a vacinação contra a poliomielite, meningite e HPV. As vacinas são recomendadas para crianças e adolescentes. Após o “Dia D”, realizado no último sábado (8), a imunização permanece nas unidades básicas de saúde e da família (UBS e UBSF).

O médico sanitarista da SMS, Carlos Vasconcellos, citou que foram aplicadas durante o “Dia D” de vacinação, aproximadamente duas mil doses. A maioria contra o HPV (Papilomavírus Humano), com 954 aplicações. A vacina é recomendada para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos e está disponível em todas as 46 unidades de saúde.

“A secretaria de Saúde reforça que a vacina contra o HPV é para meninas e meninos. Importante sinalizar que a vacinação é fundamental para a redução futura do câncer de colo de útero, e também contra o câncer genital masculino, por isso a importância dos meninos se vacinarem. A ação se insere nas ações da campanha ‘Primavera Rosa’, de prevenção do câncer ginecológico e de mama”, disse o médico.

Meningite

Ainda durante o “Dia D”, foram aplicadas 650 doses da vacina meningite ACWY, recomendada para crianças e adolescentes de 11 a 14 anos. O imunizante também continua sendo oferecido em todas as unidades. Desde a semana passada, o município ampliou a vacinação devido ao surto da doença registrado na cidade de São Paulo.

Poliomielite

O restante das doses aplicadas foi de 146 contra a poliomielite. A vacina oral é indicada para crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias. As doses seguem disponíveis em 11 unidades de saúde: Conforto, Siderlândia, Jardim Paraíba, Água Limpa I, São Geraldo, Roma I, Vila Brasília, Açude II, Dom Bosco, Volta Grande e Santo Agostinho.

Horário estendido

Algumas unidades básicas de saúde funcionam com atendimento de segunda a sexta-feira, até às 18h30. São elas: 249, Vila Mury, Açude I, Siderlândia, São Lucas, Jardim Paraíba, São Geraldo, Vila Rica/Tiradentes, Volta Grande, Santo Agostinho e Santa Cruz.