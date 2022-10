Município oferece três programas de atletismo e conta com a Arena Esportiva, além de promover eventos - Cris Oliveira/Arquivo Secom PMVR

Publicado 08/10/2022 15:42 | Atualizado 08/10/2022 15:43

Volta Redonda - Neste mês de outubro, quando é celebrado o Dia do Atletismo - domingo, dia 9 - uma das práticas esportivas mais antigas do mundo, Volta Redonda se destaca com ações da prefeitura para desenvolvimento e incentivo a esse esporte. Por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), o município oferece três programas voltados ao ensino do atletismo, conta com a Arena Esportiva do bairro Voldac, além de promover eventos tradicionais que envolvem competições dessa prática esportiva.

“Desde que o prefeito Neto reassumiu a prefeitura, retomamos nossos programas esportivos para a população. Neste mês, inclusive, estão acontecendo os Jogos Estudantis de Volta Redonda (Jevre), que reúne mais de 2 mil atletas e inclui competição de atletismo. É um esporte que envolve os movimentos primários do ser humano, como andar, correr, saltar e arremessar. Uma ótima atividade física e que faz bem à saúde”, destacou a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela.

O ensino do atletismo no município começa com o Programa de Iniciação Esportiva, que atende crianças de 6 a 11 anos. Em seguida, os jovens podem participar do Programa Esporte e Cidadania, que desenvolve as modalidades do atletismo com pessoas de 12 a 17 anos. Além desses, a Smel conta ainda com o Programa Incluir, que permite que pessoas com deficiência (PCD), da mesma faixa etária, participem do aprendizado junto dos alunos dos outros dois programas, promovendo inclusão e integração.

As aulas de atletismo são ministradas na Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), no bairro Voldac, às segundas e quartas-feiras, das 14h às 17h, e os interessados em participar dos programas da secretaria podem comparecer à Arena Esportiva nos dias e horários de realização das aulas.

“A Arena Esportiva também está aberta ao público para a prática de corrida e caminhada todos os dias, das 6h às 10h. É um espaço dedicado e que valoriza a prática esportiva, principalmente o atletismo”, citou o subsecretário de Esporte e Lazer, Daniel Alves.

Olimpede acontecerá em dezembro

Além do Jevre e do Festival Paralímpico (que reuniu 155 crianças e adolescentes entre 8 e 17 anos no mês passado), Volta Redonda terá neste ano o retorno da Olimpíada da Pessoa com Deficiência (Olimpede) – um dos maiores eventos sociais do país. A olimpíada acontecerá nos dias 3 e 4 de dezembro, com provas de atletismo e outros esportes como natação, tênis de mesa, futsal, judô, jogos de tabuleiro (dama, xadrez e dominó), circuito de habilidades, vôlei sentado, goalball, parabadminton e a novidade desta edição: parataekwondo.

As disputas acontecem na Arena Esportiva do bairro Voldac, no Parque Aquático Municipal e em diversos ginásios espalhados pela cidade. Na edição anterior, realizada pela última vez em 2015, participaram cerca de 3 mil paratletas representando 51 cidades de cinco estados - Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Pará.

“Assim como o atletismo, todo esporte ajuda na melhoria da qualidade de vida da população. Estamos reconstruindo Volta Redonda para voltar a ser a referência nacional também no esporte”, ressaltou o prefeito Antônio Francisco Neto.