Obra faz parte do Plano de Mobilidade Urbana do município, que representa um investimento de aproximadamente R$ 140 milhõesCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 07/10/2022 14:44

Volta Redonda - As primeiras partes das estruturas metálicas da nova ponte que está sendo construída sobre o Rio Paraíba do Sul, ligando os bairros Aero Clube e Aterrado, já começaram a chegar em Volta Redonda. A obra faz parte do Plano de Mobilidade Urbana do município, que contempla investimento de aproximadamente R$ 140 milhões em recursos do Governo do Estado.

Para a chegada das enormes vigas metálicas de sustentação, que farão parte dos três vãos da pista que será erguida, a Guarda Municipal (GMVR) atuou no balizamento e na segurança durante o transporte. O trabalho dos agentes começou no início da Rodovia dos Metalúrgicos, próximo à Via Dutra, e seguiu até a Avenida Ministro Salgado Filho, no bairro Aero Clube, onde ficará um dos acessos à ponte. Em alguns trechos do percurso foram necessárias manobras na contramão, por se tratar de um caminhão de grande porte.

As vigas deverão começar a ser colocadas em aproximadamente um mês, logo que os primeiros pilares da ponte começarem a ficar prontos. A previsão é que a primeira viga seja colocada em novembro. A obra de construção dos pilares que vão sustentar a rampa de acesso da ponte já está avançada no lado do bairro Aero Clube, com os primeiros já recebendo concretagem e ficando visíveis.

No lado do Aterrado, próximo ao Fórum, as equipes da empresa que realiza a obra já cravaram as estacas da passarela e alguns dos apoios da ponte. Em toda a extensão da ponte serão erguidos 18 pilares de sustentação.

Essa nova ponte vai ligar o Aterrado (Fórum) até o bairro Aero Clube (Kartódromo), dando novo acesso a quem vai pegar a Radial Leste ou quem pretende ir no sentido Retiro e outros bairros adjacentes. O objetivo principal é desafogar o trânsito na parte central e comercial do bairro Aterrado, ponto de passagem de grande volume de tráfego para quem cruza a cidade.

“A rampa de acesso à ponte está bem adiantada e o primeiro pilar já aparece no horizonte. As coisas estão acontecendo. Estamos reconstruindo a cidade, mas também preparando uma cidade cada vez melhor para o futuro”, ressaltou o prefeito Antônio Francisco Neto.

Obras de mobilidade avançam pela cidade

A construção da ponte faz parte de um grande projeto de mobilidade urbana, pois vem acompanhada da construção de uma alça no Viaduto Heitor Leite Franco, que vai permitir que os carros desçam pela Rua do Canal, no Aterrado, em um trecho perto da Capela Mortuária. Desta forma, vai ser possível atravessar para a outra margem do rio sem passar pelo centro do Aterrado.

Também já foi iniciada a construção de um novo viaduto, que vai ligar o Jardim Amália (próximo ao antigo Casarão) ao Aterrado (Fórum). E outro viaduto terá sua obra iniciada em breve na Avenida Nossa Senhora do Amparo, com o objetivo de ligar o bairro Niterói à entrada do Retiro.

O Plano de Mobilidade Urbana conta ainda com outras intervenções em andamento, como as obras para adequação de calçadas – muitas delas já concluídas –, construção de ciclovias e instalação de lâmpadas de LED, que já avançou com mais de 6 mil lâmpadas trocadas na cidade. Todo o projeto foi feito pela prefeitura, mas está sendo custeado e fiscalizado pelo Governo Estadual.

“Ainda tem muita coisa para fazer, muito por trabalhar, mas sem dúvidas estamos avançando e vamos poder fazer muito mais”, afirmou o prefeito Neto.