Motocicleta com escapamento adulterado estava abandonada no bairro Aterrado - GMVR/Secom PMVR

Publicado 07/10/2022 11:06

Volta Redonda - Agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) removeram para o Depósito Público três motocicletas que apresentavam irregularidades, durante ronda de rotina pelos bairros da cidade nesta quinta-feira (6). Os agentes identificaram um veículo roubado, uma moto com escapamento adulterado, e um condutor com sinais de embriaguez e sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Na primeira ocorrência, por volta de 1h30, guardas municipais encontraram uma Honda Fan prata, no bairro Aterrado, aparentemente abandonada, sem retrovisores e com escapamento adulterado. Ao verificarem no sistema do Detran (Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro), os agentes descobriram que o veículo tem registro de roubo/furto na 90ª DP (Delegacia de Polícia) em Barra Mansa, num assalto ocorrido em julho. A moto foi levada à 93ª DP para a recuperação e o dono foi avisado.

Por volta das 3h, os guardas Barbosa e Bruno estavam em ronda pela Rua Adeodato Pires, no bairro Niterói, quando a Honda CG Fan entrou na contramão, quase colidindo com a viatura da corporação. Durante a abordagem, os agentes perceberam que o condutor mostrava sinais de embriaguez, com hálito etílico e olhos vermelhos. A moto foi recolhida ao Depósito Público.

Pela manhã, cerca de 8h30, o inspetor Saimon e o guarda Matias estavam na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, no Retiro, quando uma moto barulhenta chamou a atenção. O condutor da Honda Fan prata foi abordado e não possuía habilitação. Além disso, o veículo estava em estado precário de conservação, e foi recolhido ao Depósito Público Municipal.

“Estamos focados, principalmente, nas motocicletas barulhentas, sem placas e no condutor sem capacete. Os agentes trabalham para restaurar o silêncio e a tranquilidade da população, sempre agindo contra quem promove a perturbação do sossego”, afirmou o secretário Municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.