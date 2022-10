Publicado 06/10/2022 11:24

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), amplia a partir desta quinta-feira (6), a vacinação contra a meningite e HPV, em todas as 46 unidades básicas de saúde e da família (UBS e UBSF), das 08h às 16h.

Adolescentes de 11 a 14 anos deverão receber a vacina meningocócica ACWY. Já o público de 9 a 14 anos deve se imunizar contra o HPV (Papilomavírus Humano). A ampliação tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal e proteção dos adolescentes contra a meningite, considerando o surto da doença na cidade de São Paulo.

‘Dia D’

Neste sábado (8), o município aproveitará o “Dia D” da campanha Primavera Rosa e aplicará também as vacinas meningocócica ACWY e HPV, em todas as unidades de saúde do município, das 8h às 17h. Para se vacinar é necessário apresentar a caderneta de vacinas, CPF ou cartão SUS. O médico sanitarista da SMS, Carlos Vasconcellos, ressaltou que a principal forma de prevenção contra as doenças é através da vacinação.

“Se não houver prevenção através da vacinação, algumas doenças, que já estavam erradicadas, podem reaparecer. Por isso, é primordial a vacinação. O município oferece todos os imunizantes preconizados pelo Ministério da Saúde. As famílias precisam estar atentas a caderneta de vacinas e procurarem a unidade de saúde mais próxima para atualizar a vacinação”, disse, acrescentando que os pais ou responsáveis devem levar os comprovantes de vacinação e se houver outras vacinas em atraso poderão ser aplicadas.

Horário estendido

Algumas unidades básicas de saúde funcionam de segunda a sexta-feira com atendimento até às 18h30. São elas: 249, Vila Mury, Açude I, Siderlândia, São Lucas, Jardim Paraíba, São Geraldo, Vila Rica/Tiradentes, Volta Grande, Santo Agostinho e Santa Cruz.