Publicado 05/10/2022 13:13

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promove neste sábado (8), o “Dia D” de prevenção do câncer de mama e ginecológico. Todas as 46 unidades básicas de saúde e da família (UBS e UBSF) estarão abertas das 8h às 17h para realização dos exames.

As mulheres, assim como o público LGBTQIA+, devem procurar o exame preventivo diretamente na unidade escolhida, ou agendar o melhor horário para a realização. É necessário apresentar documento de identidade, CPF ou cartão SUS. Essa é mais uma iniciativa da campanha “Primavera Rosa”, voltada para conscientização e atendimento de mulheres na prevenção do câncer de mama e do colo do útero, que será estendida até o mês de dezembro.

A campanha foi iniciada em 22 de setembro e desde então a secretaria de Saúde tem intensificado a prevenção do câncer de mama, reforçando que mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos devem fazer o exame de mamografia. As mulheres, a partir do início da vida sexual, também devem procurar atendimento para uma avaliação ginecológica, sendo que na faixa etária de 25 a 64 anos recomenda-se a coleta de material para análise laboratorial.

A enfermeira Vanessa de Lima Huguenin, que atua no DAB (Departamento de Atenção Básica) da SMS, reforçou que o público LGBTQIA+ também está sendo atendido durante a campanha com acolhimento, atenção e respeito. Vanessa comentou que a falta de informação é uma das principais barreiras para detecção do câncer de mama ou ginecológico, principalmente neste público.

“O público LGBTQIA+ também é contemplado nesta campanha. O público trans deve procurar os serviços no “Dia D” em uma unidade básica de saúde ou em qualquer outro dia. Todos os profissionais de saúde da rede municipal passaram por capacitação para recebê-lo com acolhimento, respeitando o nome social. A iniciativa visa a inclusão desta parcela da população que será atendida da mesma forma nos locais de saúde”, disse.

Próximas datas

O próximo “Dia D” de prevenção e ampliação das atividades será realizado em outras duas datas, sendo um “Dia D” a cada mês: 19/11 e 10/12, com todos os serviços voltados à saúde da mulher.

Caminhada GAPC

A prefeitura de Volta Redonda está apoiando a “Caminhada Outubro Rosa”, promovida pelo Grupo de Apoio à Pessoa com Câncer (GAPC). O evento, que retorna após dois anos parado por conta da pandemia da Covid-19, será realizado neste domingo (9), na Vila Santa Cecília, em apoio ao mês de conscientização e prevenção do Câncer de Mama.

O início da caminhada e da corrida será na Praça Pandiá Calógeras, no bairro Sessenta. De lá, os participantes irão percorrer toda a Rua 33 até a Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. No local, estará acontecendo outras atividades, como um aulão de “fitdance” com o instrutor master Rennan Barbosa, apresentação musical da Banda Municipal e exposição de fotos das pacientes assistidas pelo GAPC, dentre outras.

A caminhada será aberta ao público e é incentivado o uso de blusas rosas. Para participar da corrida ou do aulão de “fitdance” será necessário realizar a inscrição pelo telefone: (24) 99872-7784.

Quem quiser comprar uma camisa do evento e ajudar a GAPC, pode adquiri-las na sede da instituição, que está localizada na Rua Manoel dos Santos Gonçalves, nº 130, no Jardim Amália, ou na loja do GAPC, no Acesso A do Shopping Park Sul.

GAPC

O GAPC é uma instituição sem fins lucrativos, que atua há 20 anos no atendimento e apoio a pacientes oncológicos maiores de 18 anos. A instituição, que tem uma unidade em Volta Redonda, auxilia os pacientes cadastrados com os seguintes profissionais: assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, advogados, terapeutas e outros.

São fornecidas fraldas geriátricas, próteses mamárias, suplementos alimentares, perucas, lenços, medicamentos e outros itens de necessidade. Além disso, para garantir a socialização dos pacientes, a unidade conta com diversos grupos de apoio para que eles possam compartilhar experiências.