Prefeitura, por meio da Smac, doou mais de meia tonelada de multimistura para Sociedade São Vicente de PauloDivulgação/Secom PMVR

Publicado 04/10/2022 15:57

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), entregou na manhã desta terça-feira (4), para a Sociedade São Vicente de Paulo, mais de 500 quilos (meia tonelada) de farinha multimistura, que é usada para complementar a alimentação. A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, ressaltou que firmar parcerias como essa é muito importante, uma vez que essas entidades têm o mesmo objetivo do poder público: levar atendimento e cuidados para os cidadãos.

“A Sociedade São Vicente de Paulo, assim como várias outras entidades do nosso município, chega aonde o poder público não consegue atingir. Estamos aqui na Smac para atender a todos, principalmente aqueles que cuidam da nossa população junto conosco. Temos que incentivar e apoiar o brilhante trabalho realizado por eles. São pessoas voluntárias que, muitas vezes, deixam até os compromissos em família para cuidar de outras pessoas”, disse a secretária.

O representante da Sociedade São Vicente de Paulo, Sebastião de Oliveira Ribeiro, ressaltou que a entidade atende cerca de 1,3 mil pessoas mensalmente e possui duas sedes em Volta Redonda, que ficam nos bairros São Luiz e Retiro.

“Nosso objetivo é fazer com que a pessoa cresça e tenha condições de caminhar com os próprios pés. Nesse período pós-covid, o desemprego cresceu, a fome aumentou e a proteína sumiu da mesa do pobre, que ainda podia comprar carne. Essa multimistura é importantíssima, pois entra na composição da alimentação deles, cobrindo o déficit alimentar. Por isso, essa parceria com o poder público é tão importante”, explicou.

Farinha Multimistura

A multimistura é um composto formado por farelo de trigo, fubá e gergelim torrados, pó da folha da mandioca, entre outros ingredientes. É um produto natural, não contém aditivo químico, nem conservante, devendo o pó ser adicionado nos alimentos já cozidos e prontos, não perdendo assim seus valores nutritivos.

A nutrição que a multimistura proporciona para as pessoas, principalmente as crianças que se encontram em fase de desenvolvimento, é de fundamental importância para o desenvolvimento.

Fábrica de Multimistura

A parceria entre a Smac e a Associação São Vicente de Paulo está servindo também para fomentar o trabalho em Volta Redonda. Através da ativação da fábrica responsável por produzir a farinha multimistura, que estava desativada por falta de incentivo do governo anterior, cerca de sete empregos serão mantidos.

Rosa Ferreira Leandro, que faz parte da cooperativa que produz a farinha, ressalta que somente através de parcerias como a da Prefeitura de Volta Redonda é possível manter o espaço funcionando.

“A fábrica ficou desativada por um tempo e estamos funcionando de forma voluntária, mas estava muito difícil. Ficamos muito felizes em saber que a prefeitura está voltando a comprar a nossa farinha. Além de contribuir para a alimentação das pessoas que precisam, vão garantir um ganho para a nossa equipe”, comemorou Rosa.