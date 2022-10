Evento, realizado no último dia 27, foi voltado para alunos do projeto da FBG 'Volta Redonda Formando Profissionais' - Divulgação/FBG

Publicado 03/10/2022 14:10

Volta Redonda - A Fundação Beatriz Gama (FBG), em parceria com empresas privadas, promoveu em sua sede o workshop “Empreender com Sucesso” no mês de setembro. O evento, realizado no último dia 27, foi voltado para alunos do projeto da FBG “Volta Redonda Formando Profissionais”, que oferece cursos profissionalizantes de Cabeleireiro, Manicure, Depilação, Informática, Elétrica, Mecânica de Moto, Ornamentação de Festas, entre outros.

A atividade contou com a presença de cerca de 50 estudantes e das palestrantes Núbia Paula, Juliana Freitas, Sara Martins e Cecília Moreira. Foram abordados assuntos como Gestão Emocional e Empresarial, Marketing Pessoal, Oratória, Precificação e Marketing Digital.

“Nós percebemos que a maioria dos alunos tinha um desejo muito grande de abrir o próprio negócio. Boa parte deles empreendem assim que concluem o curso. Então a gente pensou em buscar essas parcerias para trazer aos estudantes essa proposta de conversar sobre empreendedorismo”, explicou a diretora social da FBG, Ethiene Correia.